В Telegram-канале украинского президента Владимира Зеленского было опубликовано видео, где он перечислил участки фронта, на которых для вооруженных сил Украины сложилась самая тяжелая ситуация с точки зрения тяжести ведения боевых действий.

Президент Украины назвал такие города, как Бахмут, Марьинка, Соледар и Кременная наиболее сложными участками фронта для вооруженных сил Украины с военной точки зрения.

Напомним, что в Telegram-канале WarGonzo уже была опубликована информация о ротации украинских подразделений из Соледара в Славянск. Российский военкор отмечает, что вывод украинских подразделений из таких населенных пунктов, как Северск, Соледар и Бахмут является вынужденной мерой украинского военного командования из-за огромных потерь в личном составе среди подразделений, которые держат оборону на переднем крае.

Также офицер НМ ЛНР Андрей Марочко уже делал заявление, что иностранные наемники ВСУ отказываются ехать в Бахмут из-за тяжелой военной обстановки для ВСУ.