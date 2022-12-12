Корреспондент издания «Свободная пресса» Александр Ситников в своем материале рассказал о том, какова тактика боя, используемая Владимиром Зеленским. По его словам, украинский главнокомандующий использует пехоту для совершения контратак, но при этом не учитывает потери, ни в личном составе, ни в боевой технике.

Ситников также отметил, что Залужный (главнокомандующий ВСУ) в сотрудничестве с Марком Милли (председатель Объединенного комитета начальников штаба США) разработали стратегию зимней военной кампании. По их планам, ВСУ должны осуществить захват Мелитополя и Бердянска. Для этого понадобится 200 тысяч пехотинцев, около 500 единиц танков и, как минимум, 3-4 тысячи пушек и другого вида артиллерии.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала проведение специальной военной операции на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина. Цель СВО на Украине – защита мирного населения Донбасса, которое на протяжении восьми лет атакуют украинские боевики.