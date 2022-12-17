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Французский телевизионный канал LCI взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Во время беседы с журналистом украинский президент заявил, что готов помериться силой в кулачном бою с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинский президент вспомнил свое актерское прошлое и заявил, что «настоящие мужики должны решать свои проблемы самостоятельно». А затем Зеленский добавил, что «он хоть завтра готов помериться силами в единоборстве с Путиным».

Заявление президента Украины уже вызвало резкий резонанс, а, следовательно, актерский талант Зеленского не пропал даром. Теперь на просторах различных социальных сетей можно прочитать мириады комментариев на эту тему. Причем, стоит отметить, что даже среди украинского сегмента пользователей Сети, далеко не все уверены в победе 44-летнего Зеленского над 70-летним Путиным, который придерживается здорового образа жизни.

Известный военный эксперт Юрий Подоляка в своем Telegram-канале написал, что такое заявление Зеленский сделал от понимания собственного бессилия. По его словам, настоящий президент должен «вести себя, как лидер нации, а не мелкий задира из подворотни».

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