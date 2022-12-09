Как сообщает специальный корреспондент Ольга Курлаева в своем Telegram-канале, автомобильная трасса, которая соединяет между собой города Мариуполь и Мелитополь превратилась в один большой затор. В обоих направлениях движения стоят вереницы из больших грузовиков, а общая длина автомобильной «пробки» составляет примерно 150 километров.

Как уточняет Ольга Курлаева, на автомобильной дороге можно встретить грузовые автомобили практически из всех регионов Российской Федерации, как пустые, так и полностью загруженные различными товарами. Причем, как отмечает специальный корреспондент, грузовые автомобили являются гражданскими фурами, которые перевозят гражданские грузы.

Причина возникновения такого крупного затора на автомобильной дороге заключается в частых авариях, которые происходят по причине плохих погодных условий, а также частых проверок на военных блок-постах.