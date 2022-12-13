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Западные страны продолжают оказывать военную поддержку Киеву. Однако глава Европейского парламента Жозеп Боррель заявил, что запасы вооружений постепенно подходят к концу. Об этом сообщает РИА Новости.

Борель отметил, что для Украины выделяется оружие не из запасов, а из арсеналов для действующих армий ЕС. Однако, не смотря на это, Боррель призвал страны ЕС не прекращать поставки, так как по его словам, «Киев должен победить Москву».

Однако не каждая европейская страна может себе позволить беспрестанно снабжать Украину оружием. Глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что до конца текущего года новых поставок вооружения на Украину Италия больше производить не будет.

Поддержка киевской власти для ЕС очень дорого обходится. На поддержку Украине потрачено около 35 миллиардов евро. Причем около 30 миллиардов составила финансовая помощь, около 3.1 миллиарда – это военная помощь, а 1.5 миллиарда – это гуманитарная помощь.

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