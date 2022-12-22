Как сообщает «Московский Комсомолец», визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом вызвал бурную реакцию среди западной аудитории социальных сетей. Многие пользователи написали злобные комментарии в адрес украинского лидера. Некоторые пользователи даже сравнили Зеленского со злобными диктаторами недалекого прошлого.

Многим пользователям не понравился и внешний вид Зеленского. Например, Дэвид Харрис написал, что для встречи с американским президентом украинский лидер мог бы и пиджак найти. Пользователь с ником Sushi20 отметил, что, наверное, в гардеробе Зеленского есть только одежда цвета хаки.

Один из пользователей с ником Linguist написал, что ему совершенно непонятно, как фюрер, который на протяжении 8 лет обстреливал Донбасс, теперь стал мировым героем. А вот пользователь под ником Maddiva написал, что Зеленский является актером, который наслаждается своей ролью героя. Хотя, по мнению пользователя, настоящий герой должен был бы найти в себе силы и попытаться провести мирные переговоры, чтобы сохранить тысячи жизни своих граждан.