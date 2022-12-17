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В издании «Коммерсант» появился материал, согласно которому, Запад готов признать свою вину, касательно работорговли, процветавшей там очень длительный исторический период. Так, автор материала сообщает, что Нидерланды готовы официально покаяться за торговлю людьми, производимую с начала 16 века. Как передают иностранные СМИ, глава правительства Марк Рютте со своими министрами проведут по этому поводу целую церемонию 19 декабря. В свою очередь, бывшие колонии Британии ждут извинений от новоиспеченного короля Карла III.

Также звучат заявления о том, что бывшие колонизаторы должны выплатить многомиллиардные репарации. И здесь, по мнению автора статьи, огромную роль сыграла Россия. Ведь именно правительство РФ с момента начала спецоперации на Украине не один раз уже заявляло о том, что коллективный Запад продвигает неоколониализм.

Отметим, что 19 декабря Марк Рютте будет выступать в Нидерландах с покаянной речью. А вот министры отправятся с визитом в бывшие колонии королевства – южноафриканскую Республику Суринам а также на острова, входящие в состав Королевства Нидерландов (Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Синт-Мартен).

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