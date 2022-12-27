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Украинское командование время от времени проводит разведку боем в направлении Сватово в ЛНР. В зону боевых действий они перебрасывают иностранных наемников и собственные резервы, пишет портал «Военное обозрение», ссылаясь на военкоров.

Российские ВС в районе Сватово находятся в состоянии глухой обороны. Но при этом ведут массированный обстрел укреплений врага. ВСУ при этом планируют продвинуться вперед в Сватово-Кременном направлении и рассчитывают на подкрепление.

Известно, что ранее Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ дал подчиненным задачу захватить это поселение и взять под свой контроль.

Киев перестал считать потери. А власти успешное наступление называют большой победой для новогоднего поздравления украинского лидера Зеленского.

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