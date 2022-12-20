Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета, группа исследователей данного российского ВУЗа смогла выявить закономерность возникновения новых штаммов вирусов COVID-19.

Пресс-служба ВУЗа сообщает, что ученые биологического факультета Сеченовского университета попытались сравнить процесс возникновения новых штаммов коронавируса со сборкой популярного конструктора «Лего». Благодаря этому ученные смогли определить, что существующие виды вирусов могут обмениваться между собой отдельными участками своего генома.

Образовавшиеся новые вирусы, которые обладают мозаичным геномом, оказались вполне жизнеспособными и потенциально могут заражать новых носителей среди людей или животных. Данное открытие российских ученых может помочь делать прогнозы будущих волн пандемии, а также заранее готовить новые версии вакцин.

Данное открытие также может быть использовано и в генной инженерии. Исследователи смогут брать отдельные участки РНК одного вируса и менять его на аналогичный участок другого, что позволит ускорить процесс создания новых видов лекарственных препаратов и вакцин.