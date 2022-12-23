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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что слова Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США, о том, что Киев имеет право на ведение военных операций в Крыму, являются подтверждением того, что США де-факто участвуют в конфликте на Украине.

В ходе брифинга Мария Захарова отметила, что слова Кирби прозвучали, как еще одно признание де-факто непосредственного участия США на стороне украинских вооруженных сил. Она подчеркнула, что армия Украины является «наемнической армией из вооружений иностранных инструкторов» и включает в себя «наемников из стран коллективного Запада». А главой всему этому, конечно же, являются Соединенные Штаты Америки.

Напомним, что Кирби заявил о признании Штатами права Киева планирования и проведения военных операций на территории Крыма, так как для США Крым является украинской территорией.

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