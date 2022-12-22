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Мария Захарова, представляющая официально российский МИД, посмеялась над «новым» флагом Украины, дизайн которого предложил Сергей Кислица. Он занимает должность постоянного представителя страны в ООН.

Дипломат выложил в своем аккаунте Твиттер флаг Соединенных Штатов Америки, раскрашенный в желто-синие цвета. Под этим постом политик указал, что флаги Украины и Америки будут объединены столько, сколько это будет необходимо.

Захарова уточнила, что наконец-то произошло то, о чем Россия говорила много лет, но этому никто не верил.

Мария написала, что поздравляет Украину, в своем канале Телеграм.

Ранее Захарова МИД РФ заявила, что НАТО и Соединенные Штаты сделали территорию Украины полигоном для тестирования своего оружия.

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