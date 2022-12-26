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Южнокорейское агентство Yonhap проинформировало, что беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Северной Корее, вторглись в воздушное пространство страны. Об этом сообщает портал «Царьград». Подобный инцидент произошел впервые с 2017 года.

Первый дрон был обнаружен в районе Кёнгидо. Беспилотники пролетели над городом Кимпхо, который расположен на границе обеих стран.

По информации издания, военные Южной Кореи сначала сделали предупреждение, а потом начали сбивать беспилотники. Были ли дроны оснащены оружием, пока неизвестно.

Южнокорейские военные были вынуждены поднять штурмовик КА-1, однако истребитель по невыясненным причинам потерпел крушение в районе уезда Хёнсон.

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