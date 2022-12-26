Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Yonhap, на территорию Южной Кореи со стороны КНДР проникло 5 беспилотных летательных аппаратов. В течение семи часов южнокорейские военные пытались сбить один из дронов при помощи боевых вертолетов, однако он успешно вернулся на территорию КНДР, остальные 4 просто пропали с экранов радаров.

Сообщается, что северокорейский беспилотник смог залететь в воздушное пространство Южной Кореи в районе между Пхачжу и Кимпхо и смог пролететь до северного района в окрестностях Сеула, а после этого успешно вернулся назад в КНДР. Остальные 4 БПЛА находились в окрестностях острова Канхвадо для отвлечения внимания. Позже они просто пропали с экранов радаров.

Южнокорейские военные сообщают, что КНДР использовало дроны небольшого размера с размахом крыла не более 2 метров. Они находились в воздушном пространстве Южной Кореи примерно в течение 7 часов. В небо была поднята боевая авиация для перехвата целей противника.