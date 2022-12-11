Япония, Великобритания и Италия объединяют свои усилия по разработке совместного истребителя нового поколения. Программа предусматривает создание к 2035 году комплексной платформы, включающей как пилотируемый фронтовой истребитель 6-го поколения, так и комплект беспилотников с поддержкой применения возможностей искусственного интеллекта, согласно сообщению Reuters. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Первоначально Япония рассматривала возможность создания своего истребителя следующего поколения с помощью американской компании Lockheed Martin, которая предложила самолет, сочетающий в себе возможности F-22 с полетными системами истребителя F-35.

Соглашение между тремя странами означает фактическое слияние британской программы Future Combat Air System (также известной как Tempest), к которой сравнительно недавно присоединилась Италия, с аналогичной японской программой создания истребителя FX. Разработку новой программы, получившей название Global Combat Air Program (GCAP), возглавят ведущие военные корпорации основных стран-участниц – британская BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo.

Трем странам еще предстоит проработать многие детали того, как будет развиваться проект GCAP, в том числе о распределении основных направлений разработок. На данный момент известно, что участие в этом проекте примут европейский производитель ракет MBDA, ведущим производителем авионики выступит Mitsubishi Electric Corp. По сообщению министерства обороны Японии, над двигателем будут совместно работать британская Rolls-Royce PLC, японская IHI Corp и итальянская Avio Aero.

Великобритания заявляет, что другие страны могут присоединиться к проекту, который призван заменить принятые сейчас на вооружение Eurofighter Typhoon (поколения 4+) и дополнить стелс-истребители 5-го поколения Lockheed Martin F-35, который США поставили своим союзникам. По поводу будущего GCAP подчеркивается, что он будет «совместим с истребительным авиапарком стран-членов НАТО».

Гарри Боунхэм, аэрокосмический аналитик GlobalData, отметил в отношении GCAP, что программа за счет увеличения своих масштабов с «европейской» до «глобальной» (с включением Японии) экономит в затратах ресурсов. Важным фактором также станет общность в ранее намеченных сроках реализации национальных программ перевооружения на истребители шестого поколения.

Японскими FX планировалась заменить около 90 истребителей F-22, начиная с середины 2030-х годов. Примерно на то же время Великобритания уже давно запланировала заменить свою платформу Eurofighter Typhoon FGR4 – с потенциалом около 100 новых самолетов, и Италия также выразила согласие заменить свои «Еврофайтеры» на GCAP.

В то же время сайт AirForce Technology отметил: на фоне общепризнанного продвижения перспектив GCAP «есть и темная сторона, связанная с очевидным выходом из программы Швеции, которая ранее рассматривала свое возможное включение в британо-итальянскую FCAS.

«Причины ухода Швеции пока что неясны. Несомненно, участие шведов было бы благом для программы GCAP, учитывая потенциал компании Saab, которая имеет большой опыт в производстве боевых платформ, таких как JAS 39 Gripen», – сказал Боунхэм.

Помимо этого, с официальным стартом GCAP совпало и то, что в другой европейской программе истребителей шестого поколения, получившей название SCAF, где европейский аэрокосмический гигант Airbus сотрудничает с французским концерном Dassault и испанской Indra, в тот же день было объявлено о «первом в Европе» пилотируемом полете с демонстрацией прототипов технологий 6-го поколения.

На демонстрации под руководством Airbus два истребителя, один вертолет и пять удаленных авианосцев без экипажа провели воздушную операцию, чтобы проверить способность к сетевым взаимодействиям, что считается ключевой особенностью платформ шестого поколения. Тем не менее, программа SCAF продолжает сталкиваться с существенными задержками, поскольку Франция, Германия и Испания долго боролись за свои доли в программе, придя к соглашению только в ноябре после нескольких месяцев неудач и политических споров по поводу разделения ответственности.

Боунхэм также напомнил, что в дополнение к этой политической неопределенности, франко-немецко-испанский FCAS намечает дату ввода в эксплуатацию как «не ранее 2040 года», когда новый самолет начнет заменять французский Rafale, а также немецкие и испанские истребители Eurofighter. До сих пор «не исключено, что какая-либо из этих стран-партнеров может выйти из программы и выбрать готовый вариант шестого поколения, будь то американский истребитель NGAD или самолет GCAP», считает Боунхэм, чтобы получить доступ к возможностям следующего поколения в более ранние сроки и с возможной экономией затрат на разработку.