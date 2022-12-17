Правительство Японии подготовило к принятию новую стратегию национальной безопасности, а также подробную программу крупнейшего со времен Второй мировой войны наращивания своего военного потенциала на текущее десятилетие. Об этом сообщает агентство Reuters. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Усиление военных возможностей Японии происходят на фоне роста напряженности в отношениях с соседними Китаем, Россией и Северной Кореей. В программу предстоящего перевооружения будут впервые в заметной степени включены расходы на ракеты большей дальности и средства кибервойны.

Основные планы военного строительства Японии будут изложены в трех документах: Стратегии национальной безопасности (СНБ), Руководящих принципах программы национальной обороны и Среднесрочной оборонной программе. Японское правительство также намерено объявить, сколько будет стоить наращивание военного потенциала страны в течение следующих пяти лет.

Наиболее пристальное внимание предполагается уделить новым возможностям Японии по способности нанесения «контрудара». Таким термином, согласно пацифистской послевоенной конституции Японии, принято обозначать оснащение ее вооруженных сил. Как ожидается, в их арсенале появятся ракеты наземного или морского базирования, которые могут поражать корабли или наземные цели на расстоянии порядка 1000 км. В настоящее время японские Силы самообороны вооружены ракетами, которые могут пролететь не более нескольких сотен километров.

Япония обсуждает этот план уже более двух лет. В своем последнем бюджетном запросе министерство обороны заявило, что к 2026 году увеличит дальность своих противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 12» и намерено разработать другие ракеты, включая гиперзвуковое оружие.

Япония также рассматривает вариант закупки крылатых ракет корабельного базирования «Томагавк» американского производства, сообщили источники, знакомые с планом. В целом Токио хочет иметь до 500 крылатых ракет, которые способны пролететь на дистанцию до 1250 км, сообщает газета Yomiuri.

Министерство обороны Японии собирается потратить более 300 миллиардов долларов на свои вооруженные силы в течение пяти лет, заявили японские официальные лица. Это означает удвоение оборонного бюджета примерно до 2% ВВП. Около 22 миллиардов долларов из этой суммы пойдут на операции в сфере кибервойны, еще 14 миллиардов долларов – на космические возможности, согласно данным Yomiuri, которая заявила, что ознакомилась с черновиком плана.

Чтобы лучше координировать свои воздушные, морские и сухопутные силы, Япония создаст свой первый объединенный командный центр. Согласно источникам, правящая партия премьер-министра Кисиды также обсуждает формирование совместных американо-японских структур военного командования.

Правительство Японии также планирует построить около 70 складов боеприпасов в течение пяти лет и 130 к 2035 году. Военные планировщики обеспокоены тем, что у Японии «слишком мало боеприпасов, а также запасов запчастей для военной техники на случай длительного конфликта»: эта проблема, которая была выдвинута на первый план по итогам военной спецоперации России на Украине.

Согласно ранее опубликованному отчету Nikkei, около 70% боеприпасов японских Сил самообороны хранятся на острове Хоккайдо на севере страны, что является наследием военного планирования времен «холодной войны», когда основным противником Японии считался Советский Союз. Теперь Япония, не сбрасывая со счетов Россию и Северную Корею, видит свою главную угрозу как «исходящую от Китая», прежде всего вдоль ее юго-западной цепи островов, протянувшейся вдоль Восточно-Китайского моря в сторону Тайваня.