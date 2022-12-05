Как сообщает РИА Новости, на территорию Польши прибыло примерно 700 бронированных машин, включая и современные танки Abrams, из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает польское издание Wyborcza.

В материале польского издания написано, что в порт Гдыни прибыла военная техника 1-й пехотной дивизии американской армии. Среди разных образцов военной бронированной техники были замечены, в том числе и танки М1А2 Abrams. Грузовое судно Integrity привезло в польский порт примерно 700 единиц военной техники армии США.

Как сообщают польские журналисты, такое количество американской техники прибыло на территорию Польши в рамках реализации программы Atlantic Resolve, которая началась еще в далеком 2014 году, и главной целью которой было увеличение военного присутствия армии США в Европе. По этой программе на территорию некоторых стран восточной Европы, которые входят в состав НАТО, уже прибыли отдельные подразделения армии США.