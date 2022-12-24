Газета Washington Post, ссылаясь на большое количество неназванных источников, в своем материала написала, что во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский попытался убедить американских конгрессменов и президента Джо Байдена в том, что вооруженные силы Украины способны одержать победу на поле боя над российской армией.

В материале американской газете сообщается, что украинский лидер во время коротких личных бесед с политиками и чиновниками США пытался убедить их в способности Украины одержать победу военным путем над Россией. Однако, по информации WP, американские чиновники в личных беседах выразили большие сомнения по этому поводу.

Как утверждают неназванные источники издания, Владимир Зеленский пытался переубедить часть политиков и чиновников США, которые скептически настроены по отношению к Украине, в том, чтобы ВСУ продолжили получать военную помощь на фоне предстоящих ожесточенных сражений, которые должны состояться в зимнее время.