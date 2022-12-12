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Как пишет обозреватель Washington Post Франческа Эбель, лидеры стран Запада уверены, что политическое руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским рано или поздно будет вынуждено пойти на компромисс в вопросе Крыма, и тогда можно будет начать мирные переговоры между Киевом и Москвой.

Эбель написала, что риторика киевских властей по поводу возвращения Крыма в состав Украины военным путем не позволяет начать мирные переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Обозреватель издания отмечает, что Крым имеет огромное стратегическое значение, однако дальнейшая военная борьба за него приведет Украину лишь к еще большим потерям.

Напомним, что Владимир Зеленский во время своей речи посвященной дню украинских вооруженных сил заявил, что Украина намерена вернуть себе Донецк, Луганск и Крым. Однако, как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, все попытки Киева по возвращению Крыма постигнет неудача.

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