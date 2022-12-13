Американское издание Washington Post сообщает, что на саммите США-Африка отказались принимать участие 7 африканских стран, так как они не поддерживают санкции, введенные американцами против Российской Федерации.

Сообщается, что несколько африканских государств отказались выполнять требования Вашингтона о поддержке антироссийских санкций, которые были введены США с началом специальной военной операции РФ на Украине. Именно по этой причине эти страны Африки отказались ехать на встречу с представителями США.

Стоит отметить, что такие страны африканского континента, как Гвинея, Мали, Судан, Буркина-Фасо, Эритрею даже не получали приглашения на этот форум, так как американцы изначально уже знали их расположение к Российской Федерации. А такие прозападные страны как ЮАР и Зимбабве отказались от участия в саммите.

Что касается остальных 49 стран Африки, то это вовсе не означает, что они обязательно поддержат антироссийскую политику США. Так, командующий сухопутными войсками Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что агрессию в отношении РФ он считает и агрессией в сторону Африки.