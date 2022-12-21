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Как сообщает в своем материале издание «Взгляд», еще ночью все мировые СМИ начали публиковать новости о визите украинского президента в США, который действительно стал полной неожиданностью. Причем данный визит больше напоминает секретную спецоперацию, на организацию которой Белый дом дал добро из-за своей собственной заинтересованности в ней.

Стоит отметить, что данный визит Зеленского станет его первой зарубежной поездкой с момента начала СВО. Все мировые СМИ опубликовали сообщение о визите украинского президента почти одновременно. Сообщается, что Зеленский отправился в США на американском военном самолете с военной базы НАТО, которая расположена в Рамштайне, Германия.

Такая срочность организации визита украинского лидера в США говорит о том, что это выгодно Белому дому именно сейчас. Ведь в январе большинство в нижней палате Конгресса перейдет к республиканцам, которые уже заявляют, что необходимо уменьшить объемы выделяемой Украине помощи. Поэтому цель Зеленского запросить дополнительную помощь Украине. В некоторых СМИ фигурирует сумма в размере 45 млрд долларов. Причем Байдену выгоден данный визит, который должен помочь убедить конгрессменов одобрить выделение дополнительной помощи Украине.

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