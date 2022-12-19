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Как сообщает греческий портал newsbreak.gr, на территории Брюсселя состоялась тайная встреча представителей Греции и Турции. Во время переговоров Анна-Мария Бура, занимающая должность директора дипломатического офиса премьер-министра Греции, общалась с представителем турецкого президента Ибрагимом Калыном.

Греческие журналисты отметили, что встреча представителей Турции и Греции состоялась при посредничестве дипломатического советника немецкого канцлера Йенса Плетнера. Сообщается, что переговоры состоялись с открытой повесткой дня в офисе немецкой делегации в Евросоюзе. Переговоры прошли без предварительных условий, чтобы каждая из сторон смогла понять намерения и условия для возобновления двусторонних отношений между странами.

Напомним, что Греция и Турция являются странами-союзниками по блоку НАТО. Однако обе страны уже не один раз оказывались на волоске от начала боевых действий из-за взаимных территориальных претензий. Последний виток эскалации начался с 23 августа этого года, когда Министерство обороны Турции обвинило греческих военных в нацеливании ими на турецкие самолеты F-16 во время миссии НАТО.

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