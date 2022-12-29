Как сообщает «Московский Комсомолец», зафиксирована третья попытка ВСУ атаковать ударными БПЛА российский аэродром, где базируется стратегическая авиация, в саратовском Энгельсе.

29 декабря в окрестностях стратегического аэродрома работала система ПВО, в результате чего был уничтожен неопознанный летающий объект. После атаки на аэродром небо над Саратовской областью было закрыто на некоторое время. Российские военные эксперты поделились мнением, почему именно этот аэродром украинские военные пытаются атаковать так часто.

Как утверждает военный эксперт Юрий Кнутов, противник выбрал аэродром в Энгельсе из-за того, что к нему легко составить маршрут подлета. Как уверяет военные аналитик, ВСУ вероятнее всего использовали реку Волгу с ее высокими берегами в качестве прикрытия своего ударного БПЛА, который был плохо заметен системами обнаружения над водной поверхностью. Однако, как показала последняя атака, в результате которой ударный БПЛА ВСУ был сбит, похоже ВС РФ решили данную проблему.