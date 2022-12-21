В своем материале для «Русской весны» известный аналитик Владимир Вуячич написал, что Польша подвергалась разделу на части около пяти раз, начиная с конца XVIII века. Причем каждый раз причиной трагических событий для Польши являлась ее собственная агрессивная риторика.

По его словам, Польша не демонстрирует признаков того, что из исторических событий были сделаны соответствующие выводы. Польша и сейчас продолжает провоцировать конфликты в надежде на тот факт, что США и Великобритания окажут ей поддержку в трудный момент. Однако, по мнению Вуячича, тандем основателей Европейского союза, который состоит из Франции и Германии, вряд ли позволит Польше играть ведущую роль в Европе.

Военный аналитик уверен, что украинский конфликт Польша использует для того, чтобы максимально усилить свои собственные вооруженные силы. Вуячич подчеркивает, что Польша решила поставить на кон все ради достижения своих амбиций. Однако, как считает военный эксперт, если учитывать тот факт, что не только у Германии есть территориальные споры с Польшей, то признак очередного раздела этой страны уже виднеется из-за горизонта.