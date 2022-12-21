Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает портал «Военное обозрение», в сводках российского Министерства обороны все чаще появляются упоминания об уничтожении легковых пикапов, которые военнослужащие ВСУ переделывают в настоящие боевые машины. Польский портал Defence24.pl опубликовал целый материал, который посвящен данной теме.

Как утверждает польский военный эксперт Максимилиан Дура, украинские военнослужащие обычно устанавливают в кузов легковых пикапов крупнокалиберные пулеметы ДШКМ, чтобы использовать их в составе диверсионных разведывательных групп. Такие боевые пикапы бойцы ВСУ часто применяют против российской пехоты, легких бронированных машин и беспилотных летательных аппаратов.

Польский эксперт сообщает,  что Румыния планирует поставить ВСУ партию модернизированных ДШК Duszka вместе с боеприпасами, которые производят на заводе Uzina Mecanica Cugir (CUGIR) в Румынии. В комплект поставки будут входить и треноги, с помощью которых их можно сразу монтировать в кузов пикапа.

Вам может понравиться

«Ростех» докладывает об увеличение производства комплексов «Искандер»

Как сообщил заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков в своем интервью для канала «Россия 24», в текущем году было увеличено производство не только ракетных комплексов, но также увеличены объемы выпуска

Ограничения на продукты вводятся на территории Венгрии

Как сообщает «Московский Комсомолец», правительство Венгрии решило продлить действие своего решения об установлении максимальных цен на основные группы продуктов до конца апреля следующего года. На фоне такого решения владельцы венгерских

Страны НАТО скрывают участие своих военнослужащих в украинском конфликте

Военный аналитик Юрий кнутов рассказал, что военные из стран Запада участвуют в боевых действиях на Украине не напрямую, а с помощью использования обходных схем. По словам эксперта, Штаты и НАТО