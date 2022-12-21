Как сообщает портал «Военное обозрение», в сводках российского Министерства обороны все чаще появляются упоминания об уничтожении легковых пикапов, которые военнослужащие ВСУ переделывают в настоящие боевые машины. Польский портал Defence24.pl опубликовал целый материал, который посвящен данной теме.

Как утверждает польский военный эксперт Максимилиан Дура, украинские военнослужащие обычно устанавливают в кузов легковых пикапов крупнокалиберные пулеметы ДШКМ, чтобы использовать их в составе диверсионных разведывательных групп. Такие боевые пикапы бойцы ВСУ часто применяют против российской пехоты, легких бронированных машин и беспилотных летательных аппаратов.

Польский эксперт сообщает, что Румыния планирует поставить ВСУ партию модернизированных ДШК Duszka вместе с боеприпасами, которые производят на заводе Uzina Mecanica Cugir (CUGIR) в Румынии. В комплект поставки будут входить и треноги, с помощью которых их можно сразу монтировать в кузов пикапа.