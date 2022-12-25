Украинскими боевиками было обстреляно село Михайловка в Луганской Народной Республике. Обстрел велся с применением РСЗО HIMARS. Соответствующая информация сообщается в официальном Телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В СЦКК отметили, что со стороны украинских силовиков был произведен обстрел населенного пункта Михайловка Перевальского района Луганской Народной Республики. Обстрел произошел приблизительно в 2 часа 10 минут. Согласно имеющимся сведениям, со стороны ВСУ была выпущена ракета с применением РСЗО HIMARS. Данных о возможных пострадавших или погибших на текущий момент нет.

Напомним, что ВС РФ продолжается ведение специальной военной операции на Украине с целью защиты мирного населения Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав РФ по результатам волеизъявления народа путем голосования на референдумах.