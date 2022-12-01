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Как отмечает издание «Военное дело», на линии соприкосновения была замечена колонна бронемашин Kirpi, которые Турция передала вооруженным силам Украины. Журналисты сообщают, что турецкие бронированные машины Kirpi украинские боевики массово стягивают к передовой.

Колонна данных бронированных машин была замечена в одном из подконтрольных Киеву районах, который находится недалеко от линии фронта. Отмечается, что данная военная техника принадлежит 35-й бригаде морской пехоты ВМС Украины.

Согласно данным из украинских источников, Турция предоставила Киеву на нужды ВСУ бронированные автомобили Kirpi в количестве 50 единиц. Сообщается, что Анкара пообещала Киеву еще 150 единиц данной военной техники.

Kirpi представляет собой бронированную машину, вес которой составляет около 16 тонн. Данный броневик может перевезти 13 человек, в том числе и трех членов экипажа. Мощность двигателя бронемашины составляет 370 лошадиных сил. Запас хода – до 800 км. А максимальная скорость, которую может развить броневик, составляет 100 км/час.

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