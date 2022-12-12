Как сообщает издание «Свободная пресса», военнослужащие ВСУ продолжают жаловаться на недостатки западного вооружения, которое в определенных условиях превращается просто в кусок бесполезного металлолома.

По словам украинских солдат, итальянские 120-мм минометы Mod63, которые были отправлены ВСУ еще летом этого года, уступают по своим возможностям даже минометам советского образца, которые применялись еще во времена Великой Отечественной Войны.

Также бойцы ВСУ жалуются, что к итальянским минометным системам почти невозможно получить подходящие боеприпасы. Поэтому получается, что некоторые образцы вооружения стран НАТО стали для ВСУ просто обузой.

Один из украинских артиллеристов сообщил, что итальянские минометы были получены его подразделением еще 5 месяцев назад, однако подходящие боеприпасы так и не были переданы ВСУ итальянской стороной.

Неожиданностью для ВСУ стал и быстрый износ немецких САУ PzH2000, которые после каждых 100 выстрелов должны проходить регламентное техническое обслуживание, которое солдаты ВСУ не могут проводить в полевых условиях. Это приводит к их быстрому выходу из строя.