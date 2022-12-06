Как сообщает портал «Русская весна», украинское военное командование предупреждает свое население о том, что сегодня возможен массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры российскими вооруженными силами.

Представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские вооруженные силы могут нанести сегодня массированный ракетный удар по нескольким причинам. Во-первых, на территории Украины сегодня отмечается день вооруженных сил страны. Во-вторых, если применить логику, то можно заметить, что российские ракетные удары 10-11 октября и 17-18 октября происходили по одному и тому же сценарию. То есть в первый день всегда наносился основной ракетный удар, а на следующий день российские войска добивали еще не разрушенные цели.

Напомним, что 5 декабря в результате ракетного обстрела территории Украины были нанесены удары по объектам военного командования ВСУ и энергетической инфраструктуре Украины.