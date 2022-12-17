Источники Телеграм-канала «Старше Эды» сообщают, что украинские боевики не перестают пытаться атаковать бойцов ВС РФ под Кременной. Сообщается, что ВСУ даже предпринимают попытки атак с воздуха. Речь идет об оставшейся армейской авиации, а именно- вертолетах Ми-8.

По сообщению канала, ВСУ вот уже как несколько дней подряд производят вылеты вертолетов Ми-8 по направлению Кременной. Отработка ведется при помощи неуправляемых авиационных ракет, дальность стрельбы которых составляет 5 км. Удары производятся со стороны населенного пункта Ивановка.

По словам журналистов, в результате ракетных ударов с вертолетов ВСУ пострадавших со стороны военнослужащих ВС РФ нет.

Напомним, что с 24 февраля Российская Федерация начала ведение на территории Украины специальной военной операции. Ее целью является защита мирного населения Донбасса, которое вот как 8 лет страдает от бесконечных обстрелов со стороны украинских боевиков. Также целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.