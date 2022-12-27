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С линии фронта приходит информация, что российские военные смогли полностью отрезать ключевую линию связи между украинскими группировкам в Соледаре и Артемовске (укр. Бахмут). Это автомобильная дорога, которая объединяет два населенных пункта через село Бахмутское.

По данным сводок, на юге Соледара со стороны Бахмута работают бойцы «Вагнера». Наши войска взяли под контроль село Бахмутское, которое плотно прилегает к Соледару.

Именно в Бахмутском ВСУ сформировали большой опорный пункт и удерживают его с сентября.

После утраты украинцами этого опорного пункта российские штурмовики получат возможность двигаться дальше в южных районах Соледара и выйти на железнодорожное полотно.

В результате отряды ВСУ могут быть полностью отрезаны друг от друга и поделены на две отдельные части – в Соледаре и Артемовске.

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