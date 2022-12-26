Военные Украины несут огромные потери и серьезно измотаны. Об этом пишет Financial Times, английское издание, ссылаясь на западного советника по оборонным вопросам, сообщает РИА Новости.

Собеседник газеты уточнил, что украинские бойцы сталкиваются с рядом проблем. У них катастрофические потери, большая часть из них не прошла должной подготовки, многие страдают от усталости. В рядах армии серьезный дефицит вооружения и боеприпасов.

30 ноября Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, сделала заявление, в котором сообщила о ста тысячах убитых военных ВСУ в ходе спецоперации. Позже эти слова из текста сообщения удалили, и в видеозаписи вырезали фрагмент с этими цифрами.

Некоторое время спустя Михаил Подоляка, советник офиса украинского президента, рассказал, что потери украинской армии с начала СВО составили около 13 тысяч человек.

А в ноябре Сергей Суровикин, командующий войсками РФ, рассказал, что только в октябре потери украинцев составили около 12 тысяч человек.