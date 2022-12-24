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Вооруженными силами Украины в очередной раз был обстрелян из артиллерии город Каховка, находящийся в Херсонской области. Обстрел произошел в ночь на 24 декабря. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале администрации Каховского округа.

В сообщении говорится о том, что нынешний удар по городу Каховка со стороны ВСУ был самым мощным в отношении местного населения за весь период конфликта. Стоит отметить, что артиллерийским обстрелам подверглись жилые дома в центре города, зона рынка, набережная, завод электросварочного оборудования, жилые микрорайоны, поселки Светлово и Любимовка.

Информация о раненных и погибших уточняется. Коммунальные службы города Каховка сейчас заняты устранением последствий после обстрела. Администрация города настоятельно рекомендует местным жителям эвакуироваться из населенного пункта.

Напомним, что армия продолжает ведение специальной военной операции на Украине с целью защиты мирного населения от нацистского киевского режима.

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