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Как сообщает в своем материале портал Avia.pro, военнослужащие украинской армии начали применять новый способ, который направлен на защиту от барражирующих боеприпасов ВС РФ «Ланцет» и «Куб».

После того, как в Сети начало появляться огромное количество видеороликов с успешным поражением украинской бронетехники российскими барражирующими боеприпасами, военнослужащие ВСУ начали применять новый метод в борьбе с российскими ударными дронами.

Сообщается, что украинские военнослужащие начали натягивать над своей бронетехникой и артиллерийскими орудиями сетки, которые призваны препятствовать детонации ударных дронов и сбрасываемых с квадрокоптеров боеприпасов.

Вполне возможно, что подобная тактика украинских военнослужащих может помочь в борьбе с относительно легкими барражирующими боеприпасами, однако при использовании более тяжелых ударных дронов подобная тактика не поможет. Сообщается, что изначально такой метод защиты придумали украинские танкисты, а позже его начали применять и украинские артиллеристы.

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