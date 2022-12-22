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Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении вооруженными силами Украины на Купянском направлении начали формировать ударно-тактические группы. По информации разведки, украинские боевики на данный момент занялись рассредоточением по разным местам. Это делается для того, чтобы минимизировать потери в живой силе во время обстрелов. Также он отметил, что ВСУ в зоне боевых действий начали использовать маскировку.

Во время беседы с журналистами РИА Новости Марочко подтвердил, что было выявлено в районе Купянска формирование противником батальонно-тактических групп.

Ранее Марочко рассказал о ситуации на Артемовкском направлении. Он отметил, что украинское командование на данный момент ведет переброску специальных подразделений для того, чтобы удержать населенный пункт. Киевом был отдан приказ военнослужащим ВСУ оказывать противодействие наступлению бойцов ВС РФ и всеми способами не давать украинским военным дезертировать.

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