Как сообщает портал «Военное обозрение», регулярные массированные обстрелы ракетами и беспилотниками объектов, которые находятся на территории Украины, позволили ВС РФ выявить расположение большинства комплексов ПВО ВСУ. Причем во время некоторых ракетных атак российская армия использовала «обманки» вместо боевых ракет.

Тактику использования «обманок» (то есть обычных авиационных боеприпасов без боевой части) российские вооруженные силы применяли, чтобы разрядить систему ПВО ВСУ перед тем, как нанести удары боевыми ракетами по намеченным объектам. Наиболее активно западные системы ПВО ВСУ тратили своей боезапас в Киевской и Одесской областях. Это привело к тому, что запас ракет для зенитно-ракетных комплексов Iris-T был израсходован почти на 80%.

Именно поэтому Зеленский так быстро направил в Германию запрос на внеочередные поставки боеприпасов для вышеупомянутых комплексов ПВО. Данный факт также подтверждает огромный дефицит ракет ПВО, который сейчас наблюдается в ВСУ.