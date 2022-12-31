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Войска Украины за прошедшие сутки потеряли самоходную установку, танк, две гаубицы и около 20 человек живой силы, пишет РИА Новости, ссылаясь на донецкую Народную милицию.

Со слов источника, в ходе совместных действий военные России и бойцы ДНР ликвидировали боевую технику ВСУ. В результате боев были ликвидированы пять единиц бронетехники и автомобилей противника, гаубица 152-мм, гаубица 122-мм, самоходная артиллерийско-минометная установка, а также танк Т-64БВ.

ВСУ понесли потери и в живой силе, убито более 20 украинских солдат, говорится в сообщении ведомства в официальном канале Телеграм.

Днем ранее Народная милиция ДНР также проинформировала о потерях ВСУ. Были уничтожены 7 единиц бронетехники, две самоходные установки, танк и около 15 бойцов.

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