Российские военнослужащие шаг за шагом вытесняют украинских боевиков из Артемовска (укр. Бахмут). Сейчас активные боевые действия ведутся уже в южных районах города.

Бойцы российской армии продвинулись до улицы Федора Максименко в Артемовске. И теперь украинцы запланировали контрнаступление. Ранее они также пытались перейти в атаку и нападали в районе Курдюмовки. Но в итоге потеряли много бойцов, российские военные их окружили и украинцы тяжело отступали на прежние позиции.

Также бойцы армии РФ проводят зачистку южных районов Клещеевки в пригороде Артемовска от украинских нацистов.

О том, что Артемовск скоро полностью перейдет под контроль российских военных, говорят уже не только российские и западные СМИ, но и украинские.