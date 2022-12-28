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Российские военные 28 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам ВСУ в Харьковской области, пишет портал «Русская весна».

Олег Синегубов, глава администрации Харькова, сообщил, что удар пришелся на Слободской район города. Информации о том, какие цели оказались поражены, нет.

Взрывы были слышны в Краматорске, этот город находится под контролем Киевского режима. Сирены воздушной тревоги сработали в нескольких украинских областях.

Добавим, что в настоящий момент наиболее тяжелые бои идут на Артемовском направлении (укр. Бахмут). Военные России вытесняют украинских боевиков на окраины населенного пункта, прочно занимая позиции. Почти все мирное население уже эвакуировано, а те, кто остался, живут без электричества и тепла.

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