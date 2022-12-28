Российские ВС продолжают наступление на линии фронта в Донецке. Тяжелые бои сейчас ведутся в Марьинке, откуда наши бойцы стараются выбить ВСУ.

Российские подразделения наступают в направлении Водяного, Первомайского, Невельского, а также идут в атаку со стороны Опытного. Движутся военные России и в стороны Александрополя. Но серьезных успехов в этих направлениях пока нет, кроме Марьинки.

Изменена тактика действий под Бахмутом (Артемовск). Военные «Вагнера» там решили идти в наступление в Дылеевке, а также атакуют у Подгороднего.

Канал Телеграм WarGonzo пишет, что вагнеровцы поняли, что атаки позиций врага в Артемовске не имеют перспективы, поэтому начали заходить с флангов.

Идут бои и под Соледаром. ВСУ пытались идти в контратаку в сторону Стряповки и около Краснопоповки, но российские военные уверенно держат линию обороны.