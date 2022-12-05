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Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции российской армейской авиацией было сбито два самолета ВСУ, расчетами противовоздушной обороны уничтожено два украинских вертолета и около десяти БПЛА.

Минобороны РФ уточняет, что российские истребители смогли уничтожить украинский военный самолет Су-25 в районе населенного пункта Юрьевка. Также в окрестностях населенного пункта Зверево российские Воздушно-космические силы сбили Миг-29 ВСУ.

Также в сообщении российского военного ведомства говорится об уничтожении двух украинских вертолетов Ми-8, десяти беспилотных летательных аппаратов, а также двух реактивных снарядов системы РСЗО HIMARS средствами ПВО вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, что за весь период проведения СВО на территории Украины российскими войсками было ликвидировано 339 самолетов, 180 вертолетов и 2628 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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