Как сообщает издание «Российская газета», российская армия широко применяет самоходные артиллерийские установки для уничтожения позиций противника в окрестностях населенного пункта Артемовск.

Вооруженные силы Украины превратили город Артемовск (украинское название Бахмут) в настоящую крепость. По этой причине очень важную роль в штурме данного населенного пункта играет российская артиллерия.

В частности для нанесения неожиданных ударов по укрепленным позициям противника российские войска активно используют самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона-С». Кадры боевой работы российских САУ были опубликованы Министерством обороны РФ.

Уникальность САУ «Нона-С» заключается в том, что советские конструкторы создали настоящее универсальное артиллерийское орудие, которое может быть использовано в качестве пушки, миномета или гаубицы. Также данная САУ может быть десантирована из самолета, так как изначально проектировалась для нужд ВДВ.