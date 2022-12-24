Как сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», вооруженные силы Российской Федерации продолжают выбивать военнослужащих ВСУ и иностранных наемников с занимаемых ими позиций в окрестностях Артемовска.

Военкоры сообщают, что российская армия поражает позиции противника всеми имеющимися огневыми средствами такими как, ствольная и реактивная артиллерия, ПТРК, танки и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Напомним, что командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что в окрестностях населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные боевые действия. Он выразил мнение, что зимние погодные условия играют на руку российским вооруженным силам, а украинская армия уже находится «на грани краха».

Артемовск имеет очень важное значение для ВСУ, так как через него идет большая группировки сил украинской армии, которая держит оборону на Донбассе. Через населенный пункт проходит разветвленная сеть автомобильных и железных дорог.