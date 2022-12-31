Как сообщает «Московский Комсомолец», в зоне проведения специальной военной операции свою высокую эффективность показали бойцы российской ЧВК «Вагнер». Их боевые умения по достоинству были оценены даже в США, где ЧВК «Вагнер» была внесена Сенатом в список террористических организаций. Также в противовес российским профессиональным бойцам на Западе решили создать свою ЧВК «Моцарт».

Американская ЧВК была основана в марте 2022 года отставным полковником морской пехоты США Энди Милберном для обучения бойцов украинской армии. Однако в американском журнале Newsweek было опубликовано интервью с основателем ЧВК «Моцарт», в ходе которого он заявил, что его сотрудники вынуждены работать в тяжелых условиях по причине прицельных обстрелов со стороны ЧВК «Вагнера».

Милберн заявил, что они вынуждены обучать украинских мобилизованных, 80% из которых никогда не держали в руках оружия. По его словам, потери некоторых подразделений ВСУ на фронте составляют до 70% от штатного состава. Также основатель ЧВК «Моцарт» пожаловался на тот факт, что за его сотрудниками начали охотиться не только солдаты ВС РФ, но и бойцы ЧВК «Вагнера». По его словам, последние три отеля, в которых останавливались сотрудники его компании, попали под артиллерийский обстрел. После этого ни один отель на Донбассе не хотел пускать их к себе.