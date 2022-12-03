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Как сообщает портал «Военное обозрение», сирена воздушной тревоги сегодня была слышна сразу в нескольких регионах Украины, а именно Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Также вооруженные силы РФ нанесли серию ударов по объектам ВСУ, которые находятся на территории ДНР подконтрольной Украине.

Местные жители уже сообщили, что в городе Днепропетровск в центральной его части случился крупный пожар. Однако местные власти не подтверждают ракетных ударов. Также был нанесен удар по скоплению личного состава ВСУ, который находился в Краматорске.

Сообщается, что российская разведка получила информацию о том, что командование ВСУ планировало перебросить из Славянска и Краматорска свежие подразделения ближе к Артемовску и Соледару. По этой причине вооруженные силы РФ и нанесли упреждающий удар по расположениям бойцов ВСУ, чтобы не допустить переброски резервов.

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