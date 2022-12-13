Издание Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Индии Раджната Сингха сообщает, что вооруженные силы Индии вступили в схватку с солдатами Народно-освободительной армией Китая (НОАК) на приграничной территории. Инцидент произошел 9 декабря.

Глава Минобороны Индии заявил, что военнослужащие НОАК предприняли попытку занять приграничную территорию Индии, чем нарушили статус-кво и вторглись на линию фактического контроля в окрестностях Янцзе, находящийся в секторе Таванг.

По словам Сингха, между военнослужащими НОАК и армии Индии произошла рукопашная схватка. В результате боя несколько военнослужащих с каждой из противоборствующих сторон получили травмы.

Напомним, что последний инцидент на спорной приграничной территории между солдатами Китая и Индии произошел 16 июня 2020 года. Тогда 20 индийских военнослужащих были убиты в драке с применением железных палок и камней.