Рустем Садыков, врач-гастроэнтеролог, рассказал, как можно избежать развития жирового гепатоза. Это заболевание развивается в результате излишнего употребления в пищу простых сахаров и углеводов.

Чрезмерное содержание углеводов в пище вызывает процессы брожения, которые в результате образуют токсины. Печень вынуждена перерабатывать эти токсины и накапливает жировые капли. Орган становится жирным, так развивается заболевание, которое и называется жировой гепатоз.

Для того, чтобы печень была здоровой, важно следить за своим рационом. Лучше полностью отказаться от пищи, в составе которой есть простые углеводы. Это выпечка, десерты, сладкие напитки и фастфуд. Если не получается отказаться полностью, то даже снижение порций такой еды даст положительный результат.