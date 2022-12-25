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Рустем Садыков, врач-гастроэнтеролог, рассказал, как можно избежать развития жирового гепатоза. Это заболевание развивается в результате излишнего употребления в пищу простых сахаров и углеводов.

Чрезмерное содержание углеводов в пище вызывает процессы брожения, которые в результате образуют токсины. Печень вынуждена перерабатывать эти токсины и накапливает жировые капли. Орган становится жирным, так развивается заболевание, которое и называется жировой гепатоз.

Для того, чтобы печень была здоровой, важно следить за своим рационом. Лучше полностью отказаться от пищи, в составе которой есть простые углеводы. Это выпечка, десерты, сладкие напитки и фастфуд. Если не получается отказаться полностью, то даже снижение порций такой еды даст положительный результат.

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