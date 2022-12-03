Как сообщает журнал Министерства обороны РФ «Военная мысль», США могут провести преднамеренную провокацию в акватории Северного морского пути или Баренцева моря, чтобы помешать реализации концепции «свободного судоходства».

По информации издания, возможно американские военные корабли начнут активное маневрирование возле районов, где расположены российские войска, обеспечивающие защиту региона. Также возможна экологическая провокация связанная, например, со сбросом топлива или других химических веществ, чтобы в последующем обвинить Российскую Федерацию в нарушении правил по охране окружающей среды в регионе.

Напомним, что Северный морской путь является самым коротким морским маршрутом, который соединяет европейскую часть России с Дальним Востоком. В российском законодательстве отмечается, как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике.