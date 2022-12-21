Как сообщает РИА Новости, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что военнослужащими вооруженных сил Украины ведется оборудование огневых позиций прямо в домах жителей Артемовска (Бахмута). Соответствующую информацию офицер НМ ЛНР сообщил, ссылаясь на разведданные. Он отметил, что огневые точки оборудуются в квартирах мирных граждан.

В Артемовске украинскими боевиками ведется активная подготовка для ведения боев в городских условиях, подчеркнул Марочко. Также он отметил, что разведкой НМ ЛНР было зафиксировано, что ВСУ активно создают фортификационные сооружения. Они занимаются возведением укрепрайонов, выкапывают траншеи. Офицер также сообщил, что к работам бойцы ВСУ привлекают мирных граждан, в том числе и женщин.

Напомним, что населенный пункт Артемовск (украинское название Бахмут) находится в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики и представляет собой важный транспортный узел, благодаря которому производится снабжение группировок ВСУ на Донбассе.