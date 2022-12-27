Прием для высокопоставленных лиц в Вашингтоне, устроенный посольством Украины, открыто спонсировали крупнейшие американские компании-производители вооружений, подчеркнув значимость украинского конфликта для своих прибылей. Об этом сообщает сайт Vox. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Недавний официальный прием в посольстве Украины в США (в честь 31-й годовщины ВСУ) стал важным мероприятием в «социальном календаре» вашингтонской элиты. Его гостями поспешили стать множество дипломатов, сотрудников аналитических центров, журналистов и официальных лиц. Пришел даже председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

В Vox обратили внимание на разосланные приглашения на эту «украинскую вечеринку», а именно – на тот факт, что «логотипы военных подрядчиков Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney и Lockheed Martin были изображены на приглашении в качестве спонсоров мероприятия». По оценкам наблюдателей, это выглядело «странно», но весьма показательно.

«Столь явное спонсорство подчеркивает, насколько близки стали крупные военные подрядчики США с Украиной, и сколько они могут выиграть от продолжения конфликта… Однако никто из официальных лиц не захотел прокомментировать оформление приглашения», – отмечает Vox.

Высокопоставленный сотрудник посольства Украины в Вашингтоне подтвердил, что логотипы компаний фигурировали в приглашении, но отказался от любых других комментариев, посоветовав обратиться в Министерство обороны Украины. Точно так же поступили представители всех четырех оборонных компаний.

Мэтт Дасс, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, считает подобные вещи некорректными. «Украинским дипломатам, вероятно, следует хорошенько подумать о том, как они выглядят, устраивая вечеринки с оборонными подрядчиками, которые наживаются на этом ужасном конфликте», – сказал он. И также обратил внимание на «цену вопроса»: это 19,3 миллиарда долларов прямой военной помощи от США для Украины.

«Администрация Байдена увеличила военную помощь Украине до беспрецедентной степени. Это оказало неоспоримое влияние на поле боя. Но также стало выгодным бизнесом для оборонных подрядчиков США. Среди крупнейших победителей – как раз Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman», – указывает Vox.

Курс акций каждой из этих компаний заметно вырос после начала российской военной операции на Украине, в том числе акции Lockheed выросли примерно на 38% в этом году. Подрядчики Пентагона ускорили и нарастили выпуск тех систем оружия, которое США отправляли на Украину. Ракета Javelin, например, «стала настолько востребована, что Lockheed заявила об увеличении производства с 2100 до 4000 в год».

Lockheed также производит высокотехнологичные системы ПВО/ПРО и реактивную систему залпового огня HIMARS. США отправили Украине 20 систем РСЗО и работают над производством еще 18, что будет стоить бюджету Пентагона около 1,1 миллиарда долларов. В прошлом месяце армия США заключила с Lockheed контракты на 521 миллион долларов на пополнение собственных запасов вооружений взамен тех, что были отправлены на Украину.

«Мы уверены в долгосрочном росте, поскольку внутренний и международный спрос на широкий спектр наших продуктов и услуг остается высоким», – с удовлетворением заявил генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Тайкле во время октябрьского отчета компании о прибылях и убытках.

Raytheon, со своей стороны, только что выиграла контракт на 1,2 миллиарда долларов на поставку шести зенитно-ракетных комплексов. Компания совместно с Lockheed производит ракеты Javelin, а также ракеты Stinger, на которые в мае США заключили контракт на 624 миллиона долларов — первый за два десятилетия.

«За первые 10 месяцев конфликта Украина израсходовала столько зенитных ракет Stinger, сколько Raytheon производит за 13 лет», — отмечает военное издание Breaking Defense.

Pratt & Whitney – аэрокосмическая компания, логотип которой также появился на приглашении посольства, – является одной из дочерних компаний Raytheon. В своем последнем отчете о прибылях и убытках генеральный директор Raytheon Грег Хейс отметил «значительный глобальный спрос на передовые системы противовоздушной обороны, особенно в Восточной Европе, поскольку конфликт между Россией и Украиной, к сожалению, продолжается».

Весь военно-промышленный комплекс США столкнулся с проблемами нарушений цепочки поставок, вызванными пандемией Covid и нехваткой микрочипов. Но Northrop Grumman, ведущий производитель боеприпасов, также способен крупно выиграть от продолжающегося конфликта на Украине. «Рост, который мы наблюдаем в отношении боеприпасов, основан на спросе, который, как мы ожидаем, еще больше возрастет в связи с конфликтом в Украине», – заявила генеральный директор Кэти Уорден в отчете о прибылях и убытках Northrop Grumman.

«Крупнейшие военные подрядчики Пентагона поддерживают многие исследовательские институты и некоммерческие организации в Вашингтоне, но это спонсорство, как правило, более тонкое: их имена появляются в списках доноров или где-то на последней странице отчетов. Но не в официальном приглашении, сразу под именем посла», – отметил Билл Хартунг, исследователь из Института ответственного государственного управления Куинси. Он добавил: «Я не могу представить другой сходной ситуации, когда подрядчики спонсировали бы мероприятие для страны, которую они вооружают в разгар боевых действий».