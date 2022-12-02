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Как сообщает деловая газета «Взгляд», в странах Восточной Европы можно наблюдать небывалый рост военной промышленности. Все оборонные предприятия региона сейчас полностью загружены заказами для обеспечения вооруженных сил Украины вооружениями и «советскими» образцами боеприпасов. Теперь западные политики думают над тем, как подключить к этому процессу США и другие страны НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего интервью для CNN заявил, что страны НАТО ищут возможности, чтобы обеспечить украинскую армию необходимым количеством боевых систем и боеприпасов советского образца. В первую очередь США планируют инвестировать в модернизацию оборонных предприятий Словакии, Чехии и Болгарии. Блинкен отметил, что не всегда на складах есть необходимые советские системы и боеприпасы, что приводит к необходимости возобновления производства вооружений, которые уже давно были сняты с производства.

Александр Бартош, занимающий пост члена-корреспондента Академии военных наук, заявил, что в таких странах, как Чехия, Словакия и Болгария действительно сохранились производственные мощности, которые могут быть использованы для выпуска боеприпасов советского образца. Также, по мнению эксперта, в этих странах можно производить и ремонт поврежденной в боях техники ВСУ. Вопрос только в выделении достаточного финансирования, что целиком и полностью зависит от США.

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